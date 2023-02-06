Altının gram fiyatı 1.136 lira seviyesinden işlem görüyor
Çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını 7.550 liradan satılıyor
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.136 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,36 azalışla 1.128 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.136 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.550 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 2,49 değer kaybıyla günü 1.865 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.877 dolardan işlem görüyor.
Analistler, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 517 binle beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceğine yönelik beklentileri artırdığını ve bunun da altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in martta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, mayısta 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 63 seviyesine çıktı.
Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaşanan gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız