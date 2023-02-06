İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bugün devletimizin sesini duyma günümüz

Akşener, partisinin genel merkezine girerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisinin de 1999'daki Gölcük depremini yaşadığını belirten Akşener, depremin zor bir iklim zamanında, kış mevsiminde meydana geldiğine işaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Akşener, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yola çıkmış ekiplere kolaylıklar diliyorum. Deprem bölgesinde 10 ilimiz bu işten etkilendi. Oralarda çalışan devlet görevlilerimize, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Bugün devletimizin sesini duyma günümüz, bugün hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Akşener, partisinin deprem bölgesindeki il ve ilçe başkanlarından bilgi aldıklarını, milletvekillerinin de bölgeye gittiğini bildirdi.

Deprem bölgesine gidip gitmeyeceği sorulan Meral Akşener, şunları söyledi:

"Ben Kocaeli'den biliyorum. Gürültülerle gittiğiniz zaman dikkat sizin üzerinize çekiliyor. Belki birçok şeye engel olma durumunuz, ihtimaliniz oluyor. Arkadaşlarımız gittiler. Ben de gideceğim ama saati, zamanı onlar söyleyecek. Allah yardımcımız olsun, Allah bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın."