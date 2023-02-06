AK Partili Milletvekili ve ailesi enkaz altında kaldı
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi deprem sonrası enkaz altında kaldı
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 10:51, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 11:14
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi deprem sonrası enkaz altında kaldı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU
Yakup Taş'ın Twitter hesabından, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." paylaşımı yapıldı.
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Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır.Yakup Taş (@yakuptas02) February 6, 2023
Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız....