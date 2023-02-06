Malatya Valiliğinden şebeke suyunun içilmemesi uyarısı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 11:50, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 11:51
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşların ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemesi gerektiği belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız