Yemek kartı hizmetleri sektöründen deprem bölgesindeki üye iş yerlerine destek

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği (YEKADER) üyesi Setcard, Sodexo, Edenred ve Multinet'in, depremden etkilenen illerdeki üye iş yerlerine ödemelerini vadelerini beklemeden yapacağı bildirildi.

YEKADER'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli depremde can kayıplarının olduğu hatırlatarak, şunlar kaydedildi:

"Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için YEKADER üyeleri Setcard, Sodexo, Edenred ve Multinet şirketleri olarak, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa olmak üzere depremden etkilenen illerimizdeki üye iş yerlerine ödemelerini vadelerini beklemeden ivedilikle önden yapacağımızı belirtmek isteriz. Yemek kartı hizmetleri sektörü olarak bu felaketi en az hasarla atlamak için her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade eder, yaralılarımıza acil şifalar ve tüm ülkemize de tekrar başsağlığı dileriz."