Depremin şiddeti tam olarak ne kadar?...AFAD sismik sonuçları açıkladı
AFAD, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 13:01, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 13:13
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün, ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize edildiği bildirildi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah 04.17'de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla 7,7 olarak revize edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız