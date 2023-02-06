Yeni deprem Başkent'te de hissedildi

Kahramanmaraş Gözpınar'da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkent Ankara'dan da hissedildi.

KIRIKKALE'DE HALK CUMHURİYET MEYDANINDA TOPLANDI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kırıkkale'de de hissedildi. Deprem sırasında iş yerlerinde bulunan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

KAYSERİ'DE DE HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta Pazarcık merkezli ilk depremin ardından Elbistan merkezli gerçekleşen 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de hissedildi, kentte bazı binalarda hasar oluştu.

Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta bulunan 13 katlı bina, ağır hasar nedeniyle ekiplerce tahliye edildi.

Bölgeye şerit çeken ekipler, vatandaşları uzaklaştırdı.

Hasarlı binanın yanında bulunan özel hastanedeki hastalar da tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildi.

Deprem, kentte bulunan bazı bina ve iş yerleri ile bir caminin minaresinde de hasara neden oldu.

Kar yağışının da etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı binaların önünde ve araçlarında bekliyor.