TÜRK-İŞ'ten sendika genel başkanlıklarına deprem genelgesi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Kahramanmaraş merkezli depremin yol açtığı hasarın giderilmesi, vatandaşların acil ihtiyaçlarının temin edilmesi için bölge ve il temsilcilerinin koordinasyonunda "kriz masaları" oluşturulacağını bildirdi.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sendika genel başkanlıklarına genelge gönderildi.

Yaşanan bu afetin, her zaman olduğu gibi ülke olarak birlik, beraberlik içinde, dayanışmayla atlatılacağına inanıldığı vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Depremin yol açtığı hasarın giderilmesi ve bölgede yaşayan yurttaşlarımızın acil ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temini açısından, TÜRK-İŞ bölge ve il temsilcilerinin koordinasyonunda 'kriz masası' oluşturulması hayati öneme sahiptir. Konfederasyonumuz bünyesinde oluşturulan kriz yönetim merkezimize, gerekli bilgi ve taleplerin iletilmesiyle de merkezi bir koordinasyon sağlanacaktır.

Arama kurtarma çalışmalarında, yetkili kurum ve kuruluşların talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Gerek duyulduğunda, konfederasyon üyesi sendikalarımız, şubelerimiz, iş yeri temsilcilerimiz ve işçiler, doğal afetin yol açtığı yıkım ve tahribatın giderilmesi çalışmalarına aktif katılım sağlamalıdır."