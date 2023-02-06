Malatya'da canlı yayında deprem!
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği bölgede A Haber Muhabiri Malatya'da depreme yakalandı. İşte o anlar canlı yayına böyle yansıdı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre yeni depremin merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü, şiddetinin ise 7,5 olarak ölçüldüğü belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "13.24'te meydana gelen deprem 7.7'den bağımsız gerçekleşti" ifadelerine yer verildi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 14:08, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 14:13
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği bölgede A Haber Muhabiri Malatya'da depreme yakalandı.
Bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, Malatya'da depreme yakalandı.
Artçı sarsıntıya yakalanan Akalan, hasar gören binaların yıkılma anına şahit oldu.
Öte yandan Akalan, bölgede bulunan küçük bir kız çocuğunu böyle kurtardı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız