Bakan'ın incelemeler yaptığı sırada deprem meydana geldi
Bakan Yanık'ın AFAD Koordinasyon Merkezinde incelemeler yaptığı sırada deprem meydana geldi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 14:36, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 14:43
- Bakan Yanık'ın AFAD Koordinasyon Merkezinde inceleme yaptığı sırada yaşanan deprem meydana geldi.
- Merkezde bekleyen gazeteciler ve görevlilerin panik halinde bekledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın AFAD Koordinasyon Merkezinde incelemeler yaptığı sırada deprem meydana geldi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız