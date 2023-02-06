AFAD deprem bilançosunu açıkladı: 1014 kişi hayatını kaybetti

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu açıkladı.

Türkiye Kahramanmaraş depremi nedeniyle kara gün yaşıyor. Depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken depremde ölü sayısı da her geçen saat artıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 912 olarak duyurduğu can kaybı sayısı 1014'e yükseldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer: "2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda. Bin 14 can kaybımız var." dedi.

Şehirlerde ölü sayısı

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 191, Gaziantep'te 200, Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır'da 41, Adana'da 43, Adıyaman'da 20, Osmaniye'de 131, Hatay'da 250, Kilis'te 13 ve Malatya'da 98 vatandaşımız hayatını kaybetti" denildi.

Yaralı sayısı da açıklandı

Açıklamanın devamında ise "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.