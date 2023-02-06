Umre için Suudi Arabistan'da bulunan Türk vatandaşları depremzedelere dua etti
Umre için Suudi Arabistan'da bulunan Türk vatandaşları, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenenlere dua etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 15:16, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 15:28
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan Mescid-i Nebevi'de bir araya gelen Türk vatandaşlarının, depremzedelere dua ettiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız