Pes dedirten kira ve battaniye fırsatçılığı: Yüzde 150 zam yaptılar

Türkiye son bir asrın en büyük deprem felaketini yaşıyor. 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7,6'lık iki büyük depremde toplam 1014 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı, 2 bin 818 bina yıkıldı.

Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu günde deprem bölgesinde adeta can pazarı yaşanıyor. Türkiye büyük bir seferberlik içinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şiddetli artçı depremlerin sürdüğü bölgede vatandaşların binalara girmemesi isteniyor.

DEPREM SABAHI KİRAYA 500 TL ZAM

Yaşanan büyük depremi fırsata çevirmek isteyenler ise fiyat güncelleme derdine düştü.

Daha önce İzmir ve Elazığ depremlerinde de yaşanılan kira fırsatçılığı bu büyük depremde de yaşandı. Depremden etkilenen Malatya'daki bir ev sahibinin 6 Şubat' sabahı fiyat güncellemesi yaparak 500 TL zam yapması pes dedirtti.

BATTANİYE FİYATLARINA YÜZDE 150 ZAM YAPTILAR

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesi için en öncelikli ihtiyaçlardan biri battaniye. Battaniye alarak bölgeye yardım göndermek isteyenlerin olması fırsatçıların gözünü döndürdü.

Battaniye fiyatlarında fırsatçılık yapıldığı söyleyen Gazeteci Hande Fırat sosyal medya hesabından "Sabah battaniyeleri 100 e satan bazı fırsatçılar şimdi 250 ye çıkarmak nasıl bir vicdan! Ayıptır ayıp" açıklamasında bulundu.