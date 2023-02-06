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Müteahhitlere 'iş makinelerini deprem bölgesine yönlendirme' çağrısı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan vatandaşlara hızlı ulaşılabilmesi amacıyla üyelerine, iş makinelerini bu bölgelere yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 15:35, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 15:35
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Müteahhitlere 'iş makinelerini deprem bölgesine yönlendirme' çağrısı

TMB'den yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşlara 48 saat içinde ulaşmanın önem taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda Birlik üyelerine olası ihtiyaçlar konusunda çağrıda bulunulduğu bilgisi verilen açıklamada, yetkili mercilerden ulaşan iş makinesi gibi taleplerin hızlıca karşılanması noktasında koordinasyon sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür afetlerde zor durumda kalan ve adeta hayata tutunmaya çalışan insanlara ilk 48 saat içinde ulaşabilmenin ayrı bir öneme sahip olduğu hepimizce bilinmektedir. Bu kez mevcut ağır kış şartları da göz önünde bulundurulduğunda, zamanla olan yarış daha da önemli bir hal almaktadır. Depremin ardından üyelerimize olası ihtiyaçlar konusunda çağrıda bulunduk. Bugüne kadar bu tür felaketlerde TMB üyelerinin sergilediği gayret ve vermiş oldukları yoğun destek dikkate alındığında, özellikle depremi yaşayan şehirlerimizde veya yakın bölgelerde faaliyetleri bulunmakta olan üyelerimizin mevcut deprem enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalara destek vermek üzere öncelikle yetkili mercilerden gelecek taleplere uygun olarak ve yine yetkili mercilerle koordineli bir şekilde makine/ekipman desteğinde bulunmalarının, bu olumsuz tablonun bir an evvel ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

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