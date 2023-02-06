Dört ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 7 Şubat'ta 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karaman'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bayburt'ta eğitime verilen ara uzatıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verilen Bayburt'ta okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, il genelinde eğitime yarın da ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile halk eğitimi merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 7 Şubat Salı günü için eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli, hamile ve kronik hastaların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.