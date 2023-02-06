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Bilgisayarlı tomografiler, çeşitli ağrıların tespit edilmesinde başvurulan en etkili test biçimidir. Bu uygulama üzerinden vücutta meydana gelen birçok ağrı türleri kolayca tespit edilebilir.

Bilgisayarlı Tomografi Nasıl Çekilir?

Bilgisayarlı tomografilerin çekimleri de pratik bir şekilde yapılır. Hasta direk olarak tomografi makinesine giriş sağlar. Bu aşamadan itibaren tomografinin çekimi pratik bir şekilde tamamlanır. Hasta söz konusu makineye boylamalı olarak yatırılır.

Bilgisayarlı Tomografinin Avantajları Nelerdir?

Bilgisayarlı tomografilerin eşsiz avantajları da söz konusudur. Hastalar bu yöntem üzerinden ağrısız bir şekilde çeşitli hastalıklarını öğrenebilir. Bu nedenle tomografi uygulamasında olduğu gibi rahim filmlerinden de hızlı bir şekilde netice alınır.

Bilgisayarlı Tomografi Ne İşe Yarar?

Bilgisayarlı tomografiler herhangi kemik,doku,damar ve iç organ sağlığının ne düzeyde olduğunu görüntüler. Özel doktor sitesinden tıbbi sağlık taramaları randevusu alınabilir.

Renkli Doppler Ultrasonun Avantajları

En avantajlı görüntüleme uygulamaları arasında renkli dopplerler yani renkli ultrason yer alır. Birçok özelliklere sahip olan renkli doppler ultrason bugün daha uygun fiyattan sunuluyor. Böylece hastaların ekonomik anlamda daha avantajlı kalması sağlanır. Renkli ultrason klasik ultrasondan farklıdır. Bu yöntem doğrudan çekimlerin renkli bir şekilde yapılmasını sağlar. Böylece iç görüntüleme renkli olarak sunuluyor.

Renkli Doppler Ultrason Nedir?

Renkli ultrasonlar daha çok profesyonel görüntüleme merkezleri üzerinden sunulur. Bu yöntem doğrudan çeşitli iç hastalıkların görüntülenmesi ve takibinde uygulanır. Bu nedenle renkli doppler ultrason gebelik ve düşük durumu haricinde bazı iç hastalık tespitinde de tercih ediliyor.

Renkli Doppler Ultrason Nasıl Çekilir?

Evinizin konforunda renkli ultrason çekimleri hakkında merak ettiğiniz herşeyi doktorunuzdan da öğrenebilirsiniz. Renkli ultrasonlar hd renkli görüntüleme sistemine sahip olan özel tıbbi bilgisayarlı görüntüleme sistemi üzerinden çekimi yapılıyor.

İşlem dakikalar içerisinde tamamlanır ve çekim sonucu sadece hasta ya da birinci dereceden hasta yakınıyla paylaşılırBu gibi tıbbi uygulama sonuçları doktor tarafından gizlilik prensibi üzerinden aktarılır. Böylece hasta mahremiyeti sağlanır.

Renkli Doppler Ultrason Neden Yapılır?

Renkli doppler ultrasonlar ayrıca pek çok nedenlere bağlı olarak uygulanır. Örneğin, düşük riski tespit edilmesinde, rahim hastalıkları tespitlerinde, gebelik durumu olup olmadığına bakılmasında,anne karnındaki bebeğin genel sağlık durumunun öğrenilmesi ve cinsiyetinin tespit edilmesinde renkli ultrasonlara ihtiyaç duyulur. Bunun haricinde rahim filmi görüntüleme merkezi bünyesinde çekimi yapılıyor. Yani birçok tıbbi tetkiklerinizi görüntüleme merkezinden yaptırabilirsiniz.

Renkli Doppler Ultrasonografi Kullanım Alanları

Renkli ultrasonların temel özellikleri arasında kullanım alanlarının son derece geniş olmasıdır. Bu nedenle renkli ultrason pek çok alanlar üzerinden güvenle kullanılabilir. Bu alanlar arasında çeşitli iç hastalıkları tespitinde,rahinm hastalıklarında,gebelik ve bebek emzirme dönemleri de yer alıyor. Böylece tomografi uygulamasında olduğu gibi birçok sağlık sorunlarınızın tespitinde de renkli ultrasondan yararlanabilirsiniz.

Renkli Doppler Ultrason Kaçıncı Haftada Yapılır?

Renkli doppler ultrasonlar genel anlamda gebeliğin 18 ila 23 haftasından itibaren uygulanabilir. Yüksek teknolojili ve 4 boyutlu görüntüleme uygulaması olan bu yöntem sayesinde gebelik dönemlerinin de çok daha sağlıklı bir şekilde geçmesi sağlanır.

Rahim Filmi Nedir?

Rahim filmleri isminden de anlaşılacağı üzere çeşitli rahim hastalıklarının görüntüleme sistemi üzerinden tespit edilmesidir. Bu uygulama geçmişten günümüze dek profesyonel görüntüleme merkezleri tarafından pratik bir şekilde uygulanır. Bu nedenle rahim filmi gibi renkli ultrason sonuçları da tamamen gizlilik içerisinde sunulur.

Rahim Filmi Nasıl Yapılır?

Rahim filmleri sağlıklı bir şekilde uygulanır. Rahim hastalıkları önemli olduğundan film çekiminden öncesinde hasta öyküsü alınır. Hemen akabinde ise rahim içi gerekirse fiziksel olarak da incelenebilir. Bu aşamadan sonrasında hasta görüntüleme merkezine alınarak rahim filminin görüntülü olarak çekimine geçilir. Özel bir cihaz üzerinden rahim içi komple olarak incelenir.

Rahim Filmi Sonrası

Rahim filminden sonrasında da hastanın dikkat etmeniz gereken birçok hususlar söz konusudur. Film çekimi sonrasında hasta doktor uyarılarını dikkate almalıdır. Verilen ek ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.

Rahim Filmi Ağrılı Bir İşlem Mi?

Rahim filmleri ağrılı işlem değildir. Fakat seçilen klinik merkezinin kaliteli olması bu kapsamda önemlidir.

Rahim Filmi Ne Zaman Çektirilir?

Rahim filmleri hafta içi 5 gün boyunca güvenle çektirilebilir. Test sonucu doktor sitesinden bir sonraki günde gizlilik içerisinde öğrenilebilir.

