7,7 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ürkütücü sesi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ürkütücü sesi, Kocaeli Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından paylaşıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 16:12, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 16:18
Depremin sesini işitilebilir hale dönüştürdüklerini söyleyen Jeofizik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu, ''Bu yıkıcı depremin ses karakteristiği incelendiğinde, ürkütücü bir şekilde fark edilmektedir. Tiz cızırtılar şeklinde duyulan seslerin, deprem sinyalini kaydeden sismometrenin dinamik aralıklarını zorladığını göstermektedir'' dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız