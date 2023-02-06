İstanbul'dan 2 bin 647 personel deprem bölgesine gidiyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 16 uçak ve 2 bin 647 personelin Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeye hareket ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 16:15, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 16:15
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzdan deprem bölgesine, 16 uçak ve 2 bin 647 personelimiz ile Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir ve ilçe belediyelerince gönderilen 311 iş makinesi yolda. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız