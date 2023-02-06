'Depremler sonrasında otobüs firmaları zam yaptı' iddiasına inceleme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 16:54, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 16:55
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremler sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiği, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız