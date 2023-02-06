Bakan Muş, depremin Kilis'teki bilançosunu açıkladı

Bakan Muş, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis'te incelemelerde bulundu.

Kurulan çadırları, 1. Hudut Alayını ve hastanedeki yaralıları ziyaret eden Muş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis'in diğer illere göre depremden daha az etkilendiğini belirtti.

Civar illerden Kilis'teki hastanelere yaralı geldiğini ifade eden Muş, şunları kaydetti:

"Kilis genelinde 13 vefatımız, 244 yaralımız var. 80 yaralının hastanelerde tedavisi sürüyor, geri kalanlar taburcu edildi. Musabeyli ilçesinde 6 kişi vefat etti, 12 kişi yaralandı. Merkezde 1 binamız yıkıldı. Kilis genelinde enkaz altında hiçbir vatandaşımız bulunmamakta. Valilik ve buradaki ilgili birimlerimiz hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Riskli binaların tespiti yapılıyor, bir taraftan da hızlı bir şekilde yıkımı devam ediyor. Belediyemiz, AFAD ve Valiliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli imkanlar oluşturdu. Çadırlar, spor salonları var. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli çalışmalar yürütülüyor."

Vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getiren Muş, hükümetin ve devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Deprem bölgesindeki işlerin koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğine işaret eden Muş, "İnşallah bu afeti de millet olarak sarıp sarmalayacağız ve üzerinden geleceğiz. Yetkililerin yönlendirmesine bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesi önemli." ifadelerini kullandı.