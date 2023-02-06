YÖK açıkladı: 12 ilde üniversitelerde eğitim ertelendi
YÖK: "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 17:40, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 17:46
- YÖK: "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız