Avrupa ülkeleri Türkiye'ye kurtarma ekibi gönderiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Türkiye'ye 76 kişilik kurtarma ekibi göndereceklerini bildirdi.

Cleverly, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, acil destek için Türkiye'ye 76 kişilik arama-kurtarma görevlileri ile kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri göndereceklerini duyurdu.

Suriye'ye de yardım gönderileceğini belirten Cleverly, İngiltere destekli Beyaz Baretliler örgütünün imkanlarını seferber edeceğini kaydederek, "Daha fazla yardım için de hazırız." ifadelerini kullandı.

İsviçre İnsani Yardım Birimi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen şiddetli depremden etkilenen insanlarla birlikte. İsviçre, 'İsviçre Kurtarma Zincirini' Türkiye'nin depremden etkilenmiş bölgelerine gönderiyor." denildi.

İsviçre basınında yer alan haberlerde, İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda 80 kadar arama-kurtarma ekibinin bu akşam saatlerinde Türkiye'ye doğru yola çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi.

İsviçre, aynı şekilde Suriye'deki deprem mağdurları için de yardım yapmaya hazırlanıyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter'da yaptığı paylaşımda yerel saatle 14.15'te Sivil Savunmaya bağlı bir keşif ekibinin yola çıktığını ve kısa süre içinde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacağını ifade etti.

Türkiye'deki deprem mağdurlarına yardıma Malta da destek vereceğini açıkladı..

Malta İçişleri, Güvenlik, Reformlar ve Eşitlik Bakanı Byron Camilleri, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Malta, son aylarda bu konuda eğitim almış insanlardan oluşan bir ekip gönderecek." dedi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'den ürkütücü görüntülerin geldiğini, depremin ciddi yıkıma yol açtığını ve çok sayıda can kaybı bulunduğunu belirterek, "Bu zor zamanda Türk ve Suriye halklarının yanındayız." görüşünü paylaştı.

Nehammer, Avusturya'nın 3 milyon avro yardım kurumlarına destekte bulunacağını ayrıca yarın 80 askerin depremin yaşandığı bölgeye sevk edileceğini bildirdi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da Avusturya'dan 25 kişilik özel bir arama kurtarma ekibinin de deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkmak üzere olduğunu açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla sivil savunma ve güvenlikten 139 arama kurtarma görevlisinin Avrupa Dayanışma Mekanizması kapsamında Türkiye'ye bu akşam uçakla gideceğini aktardı.

Darmanin, Fransa'nın bu korkunç koşullarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de, basına yaptığı açıklamada, iki askeri uçakla 90'dan fazla kurtarma ve sağlık ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

Robles, iki askeri uçağın bu akşam Türkiye'ye hareket edeceğini kaydetti.

İspanyol uçaklarında Askeri Acil Müdahale Birliği, Madrid özerk yönetiminden Acil Müdahale Ekibi, itfaiye erleri ve sağlık ilk yardım ekiplerinden 90'dan fazla kişi olacağı, ayrıca arama ve kurtarma çalışmalarına destek verecek köpeklerin de gönderileceği bildirildi.

İspanya'da "Sınırsız İtfaiyeciler" örgütü gibi bazı sivil yardım ekipleri de 10-15 kişilik gruplarla yardım için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Şimdi acil yardıma ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçesi Maxima, depremlerde etkilenen herkesin durumunu derinden paylaştıklarını söyledi.

Kral ve Kraliçe, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Türkiye ve Suriye yıkıcı bir doğal afetten çok etkilendi. Etkilenen herkesin durumunu derinden paylaşıyoruz. Kurbanlar ve ailelerinin yanı sıra insanların güvenliği için ellerinden gelenin en iyisini yapan kurtarıcılar da aklımızda. Her türlü desteği hak ediyorlar."

Hollanda'daki Kızıl Haç ise resmi internet sitesi üzerinden, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edin" kampanyası başlattı.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, depremlerin ardından Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Reinsalu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini ileten Reinsalu, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Estonya, Türkiye ile dayanışma içindedir. Türkiye'ye yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.