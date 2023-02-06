EPDK Başkanından 'deprem bölgesine akaryakıt ikmali' açıklaması
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 19:11, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 19:13
- EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız