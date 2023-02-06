AFAD Başkanı: 3 bin gönüllümüz çalışmalarda görevlendirilmiştir
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "3 bin gönüllümüz çalışmalarda görevlendirilmiştir" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 19:36, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 19:39
AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 bin AFAD gönüllümüz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve geniş bir alanı etkileyen depremde sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma ve arama-kurtarma çalışmalarında resmi görevlilere yardımcı olmak üzere bölgede görevlendirilmiştir. Çalışmalarda görev alacak kamu görevlisi olan gönüllülerimiz, resmi izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız