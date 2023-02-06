AFAD Başkanı: 3 bin gönüllümüz çalışmalarda görevlendirilmiştir

AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 bin AFAD gönüllümüz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve geniş bir alanı etkileyen depremde sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma ve arama-kurtarma çalışmalarında resmi görevlilere yardımcı olmak üzere bölgede görevlendirilmiştir. Çalışmalarda görev alacak kamu görevlisi olan gönüllülerimiz, resmi izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.