AK Parti Milletvekili Yakup Taş'tan acı haber!
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, enkaz altında hayatını kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 15:40, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 15:45
Dün yaşanan depremde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, hayatını kaybetti.
Taş'ın vefat haberini AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz şu sözlerle duyurdu:
"AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun."
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AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.𝙈𝙚𝙩𝙞𝙣 𝙔𝘼𝙑𝙐𝙕 (@metinyavuz009) February 7, 2023
Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/GC2RPUNiXQ