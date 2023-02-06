Göçük altında kalan er şehit oldu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetinde ki depremden bir acı haber daha geldi. Göçük altında kalan Piyade Er Mert Can Sümbül şehit oldu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 20:08, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 20:09
Hatay Antakya Serinyol 8. Komando Tuğay Komutanlığı'nda görev yapan Osmancık nüfusuna kayıtlı Piyade Er Mert Can Sümbül göçük altında kalması sonucu şehit oldu.
Vali Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak şehidimize Allah'tan rahmet diledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız