Sağlık Bakanı Koca: Bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile açıklama yaptı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin ardından çevre bölgelerde de 3'ü 6 ve üzeri şiddette olmak üzere toplam 147 artçı depremin meydana geldiğini belirten Koca, "Deprem, tüm bölgede hissedilmiş olmakla beraber şu an bulunduğumuz Hatay başta olmak üzere özellikle 10 ilde ciddi hasar söz konusu. Şu ana kadar tespit edilen 1651 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 bin 119 yaralımız mevcut. Üzüntümüz çok büyük. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ciddi hasarın bulunduğunu kaydeden Koca, ayrıca İskenderun Devlet Hastanesinin eski binası olan A Blok'un depremde çöktüğünü, şu an enkaz altındaki hasta ve çalışanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Koca, bu iki hastanedeki yaralıların Mersin ve Adana'daki şehir hastanelerine nakledildiğini aktardı.

Bölgedeki hastanelerde yaralılar için kapasite oluşturduklarını vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uçak ambulanslarımız ve kara ambulanslarımız hasta nakillerine başladı. Hastanelerimizde tüm sağlık çalışanlarımız tam kadro görev başında, yaralılarımızı tedavi ediyor. Hava şartlarından ve depremden etkilenen bölgenin büyüklüğü sebebiyle ekipler sahaya zorlukla ulaşıyor. Helikopterlerimiz hava muhalefeti sebebiyle bugün kalkamadı. Devlet olarak tüm zorluklara rağmen ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. AFAD, UMKE, 112 Acil, Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimiz, belediye ekiplerimiz, STK'ler, arama kurtarma ve depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek üzere sahada çalışıyor. Çevre illerden de ekiplerimizi bölgeye sevk ettik."

- "2 bin 256 acil sağlık personeli hasar gören illere ulaştı"

Koca, afetten etkilenen 10 ildeki ekiplere ve ambulanslara ilaveten il dışından 602 ambulans, 187 UMKE timi, 2 ambulans uçak ile toplam 2 bin 256 acil sağlık personelinin hasar gören illere ulaştığını kaydetti.

Bakan Koca, "Devlet, tüm imkanlarıyla yaralarını sarmak için bölgede. Tüm vatandaşlarımızdan dua bekliyoruz. Bu felaketler ancak birlikte dayanışmayla aşılabilir. Ülkede bir seferberlik hali olduğunu biliyoruz. İllerdeki afet koordinasyon merkezleri aracılığıyla koordinasyona katılmak son derece önemli. Hep birlikte yaralarımızı saracağız." dedi.