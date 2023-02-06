Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı yakalandı
Ülkü Ocakları'nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 20:29, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 21:45
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö'nün Edirne'de yakalandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in firari katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmak isterken, hudut birliklerince yakalandı.
Eray Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince askeri birlikten teslim alındı.
Zanlının Ankara'ya getirileceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız