Samsun Valisi Dağlı, Elbistan ilçesine görevlendirildi

Vali Dağlı, kentten ayrılmadan önce, Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde 7/24 esasına göre görev yapan TAMP Samsun İl Koordinasyon Kurulunu ziyaret ederek, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

5 bin 760 katlanır yatak ve 720 çadırın 27 tır ile Kahramanmaraş'a sevk edilmek üzere yola çıktığını bildiren Dağlı, "Vatandaşlarımız tarafından iletilen yardımları da valilik koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılacağız. Arama-kurtarma faaliyetlerine katılanlar başta olmak üzere afet yaralarının sarılması için gayret gösteren herkese kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.