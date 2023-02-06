Depremler 10 ilde 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli depremler, 10 ilde 13 milyon 421 bin 699 kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi. Depremlerde şu ana kadar 1651 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, saat 04.17'de Pazarcık merkezli 7,7, saat 13.24'te ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

En fazla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açtı.

Bakanların açıklamalarına göre, saat 20.20 itibarıyla, depremlerde 3 bin 471 bina yıkıldı, şu ana kadar 1651 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 119 kişi yaralandı.

Bölgede 9 bin 698'i arama kurtarma personeli olmak üzere 14 bin 720 personel sahada görev yapıyor.

Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburları dahil toplam 3 bin 500 askeri personel katılıyor.

A400M nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için 2 Akıncı TİHA görevlendirildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı "2022 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"na göre, depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu şöyle:

Adana: 2.274.106

Gaziantep: 2.154.051

Şanlıurfa: 2.170.110

Diyarbakır: 1.804.880

Hatay: 1.686.043

Kahramanmaraş: 1.177.436

Malatya: 812.580

Adıyaman: 635.169

Osmaniye: 559.405

Kilis: 147.919