Öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılıyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 22:42, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 22:44
Bakan Özer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tamamı öğretmenlerimizden oluşan 2 bin 500 kişilik MEB AKUB ekiplerimiz, depremden etkilenen illerimizde enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılıyor." ifadesini kullandı.
Özer, paylaşımında, MEB AKUB ekiplerinin çalışmalarından fotoğraflara da yer verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız