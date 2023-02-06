İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 23:37, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 23:36
Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Hatay ilimizde yürütülen çalışmalar da büyük bir titizliklikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız