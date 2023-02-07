7 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
7 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, milletvekillerinin deprem bölgelerinde görev almaları nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına iki gün ara verilmesine dair Danışma Kurulu kararı oylanacak, deprem felaketiyle ilgili ortak bildiri yayımlanacak.
- MHP TBMM Grup Toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/15.00/10.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
SPOR
1- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 14. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşılaşacak.
(Trento/22.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız