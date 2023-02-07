Deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri paylaşıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 02:48, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 02:53
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri paylaştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız