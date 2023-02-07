İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor
İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 07:41, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 09:09
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.
Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.
TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız