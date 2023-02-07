Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 07:54, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 08:04
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 06.13'te, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 8,13 kilometre derinlikte meydana geldi.
AKDENİZ'DE DE DEPREM MEYDANA GELDİ
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Yayladağı'na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız