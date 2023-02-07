Enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 10:53, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 11:02
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız