Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun kayalıklara çarpması sonucu 4 kişi öldü
Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun kayalıklara çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 10:42, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 10:44
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Midilli Adası'nın doğusundaki Provoskida bölgesinde kayalıklara çarptı.
Olayda, 4 kişi hayatını kaybetti. 41 kişinin bulunduğu bottaki 16 kişi de kurtarıldı.
Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız