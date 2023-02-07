Doğu Anadolu'da 2 bin 348 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 2 bin 348 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 10:57, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 10:58
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1328 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 441, Tunceli'de 251, Ağrı'da 209, Kars'ta 66, Ardahan'da 37 ve Iğdır'da 16 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız