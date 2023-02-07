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'Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine göz yummayacağız'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara göz yummayacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 11:02, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 11:11
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'Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine göz yummayacağız'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara göz yummayacağız"

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