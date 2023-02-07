'Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine göz yummayacağız'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara göz yummayacağız"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 11:02, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 11:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara göz yummayacağız"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız