Mansur Yavaş: Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 20 canımızı kurtardık

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde bulunan itfaiye ekiplerince enkaz altından 20 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 20 canımızı kurtardık. Birlikte hayata tutunmak için çalışıyoruz." bilgisini veren Yavaş, "Asla umutsuzluğa kapılmayalım. Dayanışma var oldukça hayat kazanacak. Tüm kurumlar ile işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yardım kampanyasına vatandaşlardan yoğun destek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için hava ve karayoluyla bölgeye gitti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun destek veriyor.

Deprem sonrası ekiplerini seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla gelen yardımların ayrıştırılması ve tasnifi için Ankara Spor Salonu ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yerleşkesinde çalışma yürüttü.

Acil ihtiyaç duyulan eldiven, mont, bot, bere, kışlık giysi, katalitik, tüp, yatak, battaniye, powerbank, konserve gıdalar, çocuk bezi, çocuk maması, hijyenik ped, hijyen malzemesi gibi eşyalar BELKO Soğu Hava Deposu'na getirildi. Destek olmak isteyenlerin yardım malzemeleri ise Başkent 153 aracılığıyla evlerden de alınmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da deprem bölgesinde çok sayıda konserve gıda ve suya ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Başkentlilerin yardım malzemelerinin mobil araçlarla toplandığı meydan sayısı 6'dan 12'ye çıkarıldı. Yardımların toplanacağı duyurulan 23 ANFA şefliğinde de çalışmalar devam ediyor.