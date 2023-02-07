Fuat Oktay: 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti, 20.534 yaralı mevcut

Arama kurtarma sayıları itibariyle, tüm illerimizde 12 bin 181 arama kurtarma personeli mevcut.

Bunlardan 4 bin 60'ı Kahramanmaraş'ta 2465'i hatayda, 1514 gaziantep'te 1721 Adıyaman'da vs.

Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki çalışmalar başarılı bir şekilde yürütüldü.

Arama kurtarma çerçeviseinde 2396 sağlık ile ilgili UMKE timi ve yine ambulans uçaklar, toplam 4 bin 785 sağlık personeli görev yapmakta. Toplam 24 bin 443 personel sayısı görev almakta.