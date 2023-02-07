Bilecik'te depremle ilgili yanıltıcı bilgi yayan kişi yakalandı
Bilecik'te, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem nedeniyle sosyal medya hesabından yanıltıcı bilgi paylaşımı yaptığı belirlenen kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 12:36, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 12:37
Kent merkezinde ikamet eden M.T'nin, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası halkı yanıltıcı bilgiyi sosyal medya hesabından olumsuz yönde alenen yaydığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şoför olduğu belirlenen M.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız