Niğde'de kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 3 gün izin

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar ve buzlanma devam ediyor.

Meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde kreş ve ana okulu çağında çocuğu olan anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları 10 Şubat'a kadar idari izinli sayılacak.