İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün ve yarın İstanbul, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel kuvvetli kar yağışı görülecek.

Vatandaşların, başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.