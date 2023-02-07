AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları
AFAD Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem için bağış hesaplarını yayımladı. Memurlar.net olarak bu hesap numaralarını yayımlıyoruz.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat 2023 saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde; Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'de 7,6 büyüklüğünde birer deprem meydana gelmiştir. Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde şiddetli olarak hissedilmiştir.
Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için müdahale ve erken iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Gayretler, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larımızın iş birliğinde devam etmektedir.
AFAD BAŞKANLIĞININ YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDEDİR:
Milletimizden Gelen Yoğun Yardımda Bulunma Talebi
Yardımsever vatandaşlarımız, müdahale ve iyileştirme çalışmalarına destek vermek için AFAD Başkanlığı'na taleplerini yoğun şekilde iletmektedir. Milletimiz, çok sayıda yardımda bulunma talebini AFAD'a ulaştırmakta, afetzedelere destek olmak istemektedir.
SanalPOS, Banka Hesapları ve SMS Üzerinden Destek Verilebiliyor
Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzedeler için deprem başlığı altında yardımlar kabul edilmektedir. Bağışlar, afad.gov.tr üzerindeki sanalPOS, banka hesapları ve SMS üzerinden yapılabilmektedir.
Deprem Yazıp 1866'ya SMS Gönderilebiliyor
AFAD'ın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşmaktayız. Dileyen vatandaşlarımız, aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. Ayrıca afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyenler, "DEPREM" yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 TL bağış yapabilirler.
Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir."
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
KIZILAY TİCARİ ŞUBE
TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No : TVBATR2A
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş
BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
BALGAT ŞUBESİ
TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09
USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17
EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18
Banka Swift Kod No : KTEFTRIS
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ
TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10
USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11
EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12
Banka Swift Kod No : ZKBATRIS
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ
TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06
USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09
EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10
Banka Swift Kod No : VAKFTRIS
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10
USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11
EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12
Banka Swift Kod No : BTFHTRIS
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş
ANKARA ŞUBESİ
TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11
USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17
EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18
Banka Swift Kod No : EMLATRIS
DENİZBANK A.Ş.
BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ
TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11
USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10
EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12
Banka Swift Kod No : DENITRIS
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BAŞKENT ŞUBESİ
TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45
USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71
EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85
Banka Swift Kod No : ISBKTRIS
ŞEKERBANK T.A.Ş.
ANKARA ŞUBESİ
TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34
USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35
EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36
Banka Swift Kod No : SEKETR2A
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ
TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66
USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94
EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04
Banka Swift Kod No : TEBUTRIS
QNB FİNANSBANK A.Ş.
ÜMİTKÖY ŞUBESİ
TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68
USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31
EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25
Banka Swift Kod No : FNNBTRIS
IBAN NO: TR80 0011 1000 0000 0119 7668 11
DÖVİZ CİNSİ: QAR
QNB FİNANSBANK ÜMİTKÖY ŞUBESİ
AKBANK T.A.Ş.
BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21
USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22
EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23
Banka Swift Kod No : AKBKTRIS
PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI
1866
AFAD Başkanlık Kampanya Hattı : +90 (312) 258 23 23 Dahili :1866Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız