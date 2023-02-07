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Borsada işlemler, saat 13.34'ten itibaren kaldığı yerden devam edecek

Borsa İstanbul AŞ, borsada işlemlerin saat 13.34'ten itibaren tekrar açılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 13:27, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 13:28
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Borsada işlemler, saat 13.34'ten itibaren kaldığı yerden devam edecek

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 13.04.18 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklendiği ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Pay Piyasasında saat 13.24.18'de tek fiyat emir toplamanın başlayacağı kaydedilen açıklamada, 13.29.18'de eşleştirme yapılacağı ve 13.34.18'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 13.24.18'de tek fiyat emir toplama yapılacağı ve 13.34.18'den itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceği aktarılarak, "Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 13.34.18'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin saat 13.34.18'de yeniden başlayacağı kaydedilen açıklamada, emir toplama sürecinin, belirtilen saatten sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesildiği hatırlatıldı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 12.11.30'da da devreye girmiş ve ardından sürekli işlemlere 12.41'de tekrar başlanmıştı.

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