AFAD, hayatını kaybedenlerin 3 bin 432 kişi olduğunu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde toplam 312 deprem meydana geldiği belirtildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da toplam 3 bin 432 kişinin hayatını kaybettiği, 21 bin 103 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 25 bin 693, araç sayısı 360, iş makinesi sayısı, 629'u vinç olmak üzere 3 bin 361'dir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 65 ülkeden yardım için gelen 2 bin 769 personel, afet bölgesine sevk edildi. Afet bölgelerine 30 vali ve 47 kaymakam görevlendirildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 54 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuş olup söz konusu hava araçlarıyla toplam 154 sorti yapıldı."

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 9, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisinin İskenderun İsdemir Limanı'na intikal ettiği ve yaralıları gemiye kabule başladığı belirtildi.