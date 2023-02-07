AFAD açıkladı: Can kaybı 4 bin 544'e yükseldi
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 721 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 19:53, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 19:53
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 721 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu bildirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız