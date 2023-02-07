AFAD açıkladı: Can kaybı 4 bin 544'e yükseldi

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 721 kişinin yaralandığını bildirdi.

Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bölgede gerçekleşen iki büyük depremin ikinci gününde de arama-kurtarma faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Tatar, devletin bütün imkanlarıyla bölgede bir yandan arama-kurtarma faaliyetlerini, diğer yandan da barınma ve iyileştirme çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Tatar, "Bu iki deprem sonrasında şu ana kadar hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 4 bin 544, yaralı vatandaşlarımızın sayısı 26 bin 721, yine ihbara dayalı adres teyidi yapılmış yıkık bina sayımız da 5 bin 775." dedi.

- "Yardımların AFAD koordinasyonunda yürütülmesi gerekiyor"

Bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla 10 gemi ile 100 uçak ve helikopterin görev yaptığını dile getiren Tatar, bugünkü arama-kurtarma faaliyetlerinde 60 bin 217 personelin görev yaptığını ifade etti.

Tatar, deprem bölgesine yardım yapılmasına ilişkin yoğun talep geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten Türk milletine yakışır bir davranıştır. Bu tür zor anlarda gerçekten çok büyük bir dayanışma içerisinde oluyoruz. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Her kişi ya da kurumlar bu tür faaliyetlerini yapabilirler, yardım toplayabilirler ama bunların hepsinin bir AFAD koordinasyonunda yürütülmesi gerekiyor. Çünkü bu yardımların sağlık şekilde ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için AFAD'ın koordinasyonuna ihtiyaç var.

Bu nedenle bu tür kişi, kurum ya da kuruluşlar birtakım yardım faaliyetlerinde bulunmak istiyorlarsa muhakkak AFAD ile irtibat kurmalarını rica ediyoruz. Bunun dışında AFAD deprem sonrasında bağış hesaplarımız var. Bu hesaplara yine vatandaşlarımız, kuruluşlarımız, sivil toplum örgütleri, yardımlarını yapıyor. Bununla ilgili AFAD'ın hem Twitter hesabından hem de web sayfasından, hem döviz hem de Türk lirası cinsinden bağış hesaplarımıza ulaşabilirler."

- "435 artçı sarsıntı meydana gelmiştir"

Bilgi kirliliğine itibar edilmemesini isteyen Tatar, devletin resmi kurumları ve AFAD dışında yapılan bilgilendirmelerin resmiyet taşımadığına dikkati çekti.

Vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması için çağrıda bulunan Tatar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar baktığımızda 435 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Bunlar bizim ölçüp değerlendirdiğimiz artçı sarsıntılardır. Bu tabii her geçen dakika ve gün artıyor. Bu artçılar, sarsıntılar tabii bu kadar büyük depremlerden sonra çok uzun bir süre devam edecektir. Bu artçı sarsıntılar yine yer yer 5 ve üzeri büyüklüklerde olabilecektir. O nedenle bu tür artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma sebebiyet verebilir. Yine yorulmuş binalar da benzer şekilde yıkıma sebebiyet verebilir. Bu nedenler vatandaşlarımızın bu tür binalardan uzak durmasını rica ediyoruz.

Yolların açık kalması gerekiyor. Çünkü çok önemlidir. Şu anda çok kritik saatlerdeyiz. Yani depremin ikinci gününde kurtarma faaliyetlerinin en yoğun olduğu anlardayız. Bu anlarda arama-kurtarma faaliyetlerinin sağlıklı yapılabilmesi ve başarılı sonuçlanabilmesi için bu yollarımızın açık kalmasını ve arama-kurtarma ekiplerine yardımcı olunmasını rica ediyoruz. Acil durumlar dışında telefonların kullanılmamasını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Acil durumlar dışında telefonların kullanılması zaman zaman iletişimde kesintilere sebebiyet verebiliyor."